منصة "شباب من أجل الاستدامة" تفتح باب التسجيل لحضور منتداها الافتراضي

المصدر: وام

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" - إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة - فتح باب التسجيل للمشاركة في المنتدى الافتراضي لمنصة "شباب من أجل الاستدامة" والذي يتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية الشبابية تقام على مدار ثلاثة أيام من 18 - 21 يناير الجاري.

وتقام منصة "شباب من أجل الاستدامة" تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وتهدف هذه المبادرة التي تمتد على مدار العام إلى الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم بشكل عملي وتمكينهم لكي يصبحوا قادة للاستدامة في المستقبل.

وتسعى المنصة إلى استقطاب 50 ألف شاب من مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2030 من خلال الدمج بين البرامج التدريبية والخبرة العملية.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة "مصدر" إن دولة الإمارات تحظى بمكانة عالمية رائدة في مجال تمكين الشباب وتحفيزهم على لعب دور فاعل في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة".

وأكدت التزام منصة "شباب من أجل الاستدامة" بتزويد الشباب حول العالم بالمهارات التي يحتاجونها من أجل قيادة أجندة الاستدامة العالمية والتي تشكل أحد أهم الموضوعات التي يجري تداولها في الوقت الراهن".

ويقام المنتدى الافتراضي لمنصة "شباب من أجل الاستدامة" بدعم من دائرة الطاقة في أبوظبي الشريك الرئيسي للمنتدى ويتيح فرصة فريدة للشباب للاستماع إلى نخبة من المتحدثين البارزين الذين سيشاركون خبراتهم ويقدمون تصوراتهم حول الدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دفع أجندة الاستدامة نحو الأمام.

وستتاح للشباب على مدار الأسبوع الفرصة لحضور سلسلة من الندوات التي تبث عبر تقنية التواصل المرئي والتي تتضمن كلمات رئيسية وورش عمل وجلسات نقاشية وعروض تعريفية.

وتضم متحدثين بارزين من جميع أنحاء العالم وستركز الندوات على محاور رئيسية تشمل الدعم والحوكمة والقيادة والاستدامة والمهارات والابتكار وريادة الأعمال وجميعها مواضيع تتكامل مع بعضها وتهدف إلى إعداد الشباب لقيادة التعافي الأخضر وبناء عالم أكثر استدامة.

وتتضمن قائمة المتحدثين كلا من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة وفرانسيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وميشيل داغير مدير إدارة القيمة المشتركة في شركة "نستله" بالإضافة إلى العديد من المتحدثين الآخرين من مختلف قطاعات الابتكار والاستدامة.

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