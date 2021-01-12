دراسة عن الاختلافات الجينية بين الطحالب البحرية في "نيويورك أبوظبي"

المصدر: وام

أنجز الدكتور كوروش صالحي أشتياني، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك – أبوظبي، بالتعاون مع ديفيد نيلسون، كبير الباحثين في جامعة نيويورك – أبوظبي، دراسة بحثية حول الاختلافات الجينية بين الطحالب البحرية.

وأظهرت الدراسة نجاحهم في تكوين وتحديد تسلسل 107 جينومات لطحالب دقيقة من 11 شعبة مختلفة الأصل ومتنوعة المواقع والمناخات لاكتساب رؤى حول الاختلافات الجينية في الطحالب الدقيقة الموجودة في المياه المالحة والمياه العذبة.

وتم نشر الورقة البحثية التي تحمل عنوان "تسلسل الجينوم على نطاق واسع يكشف عن تأثير الفيروسات في تطور الطحالب الدقيقة" في مجلة "سيل هوست أند مايكروب" Cell Host & Microbe العالمية والتي عرض فيها الباحثون التسلسل الكامل لـ 107 جينومات مختلفة من الطحالب الدقيقة.

وتستعرض الورقة البحثية الاختلافات بين الطحالب البحرية وطحالب المياه العذبة والتي تعكس كيفية تعامل الكائنات الحية مع المياه المالحة وقد تساعد هذه النتائج في توجيه جهود الهندسة الحيوية المستقبلية لتطوير سلالات نباتية تتكيف مع النمو في المياه المالحة وهو أمر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً.

وقال الدكتور كوروش صالحي أشتياني إنه يمكن لهذه المعلومات الجينومية الجديدة أن تساهم في قيادة تطوير الزراعة الملحية الحيوية في المناطق التي تكون فيها المياه عالية الملوحة.

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