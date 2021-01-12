إجراء أول عملية جراحية لزراعة قرنية اصطناعية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لـ"مبادلة"، أخيراً، عملية جراحية ناجحة لزراعة أول قرنية اصطناعية في دولة الإمارات، وهي إجراء جراحي لاستعادة نظر المرضى أو تحسينه بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع إجراء العديد من عمليات زراعة القرنية الاصطناعية سنوياً لتوفر أملاً جديداً باستعادة النظر للمرضى الذين يعانون أمراض العين المعقدة، وذلك باستخدام مواد حديثة عوضاً عن الأنسجة البشرية من المتبرعين، وبالتالي يكون معدل نجاح العملية أعلى.

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