750 عروساً ساهم «دانات دبي» في تزويجهن منذ إطلاقه

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشفت حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، أن إجمالي عدد العرائس اللواتي ساهم العرس الجماعي «دانات دبي» في تزويجهن منذ إطلاقه وحتى العام الجاري بلغ 750 عروساً، حيث تقوم اللجنة المنظمة بمخاطبة الجهات الحكومية في دبي لترشيح موظفاتهن ممن تنطبق عليهن الشروط.

وأكدت سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، لـ«البيان» أن الأعراس الجماعية تسهم في تشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات، وهي تعتبر من الحلول الإيجابية الهادفة لتحفيز الشباب على الزواج، والتي أثبتت نجاحها في المجتمع الإماراتي، حيث تحرص على توفير المتطلبات الزوجية الجوهرية مما يسهم بصورة أو بأخرى في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة مما أسهم في انحسار الكثير من المظاهر السلبية لاسيما الإسراف في تكاليف الزواج، والبذخ في الإنفاق، وتحميل الزوج أعباء طائلة قبل بدء مشوار الحياة الزوجية.

وأكدت حرصها على دعم تنظيم الأعراس الجماعية التي تجسد روح التعاون المشترك، وترسخ قيم التكافل في المجتمع حتى في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعاً والتي لم تمنعنا من تنظيم هذا الحدث المهم لإيماننا بأن دعم أبنائنا يجب أن يستمر وأن لا يتوقف «حيث كيفنا أسلوب توزيع المكرمة هذا العام بما يضمن استمراريتها وعدم توقفها، وهذا عهدنا بنهج دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تتوقف فيها الحياة مع التحديات الصحية الراهنة، بل ضربت نموذجاً رائعاً في استمرارية الحياة وفق معايير صحية عالية يشار إليها بالبنان».

وأضافت أن هؤلاء العرائس هن أمهات المستقبل اللاتي سيضعن اليوم اللبنة الأولى في تأسيس أسر متماسكة وسعيدة تملؤها المحبة والألفة، لتكون نواة خير وبركة في مجتمع دولة الإمارات بإذن الله.

ويقام العرس الجماعي (دانات دبي) لموظفات حكومة دبي برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، كل عامين ويضم في كل دورة 150 عروساً من الموظفات العاملات في حكومة دبي.

إلى ذلك أكدت شيماء عبيد، عضو اللجنة المنظمة للعرس الجماعي ومديرة نادي زعبيل للسيدات لـ«البيان»، أن للأعراس الجماعية دوراً مهماً وجوهرياً في تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتجسد أيضاً توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وتشجيعها ومساندتها في تحقيق أحلام المقبلين على الزواج وتكوين أسرهم، وتأمين استقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

وكشفت عن أن اللجنة المنظمة للعرس الجماعي لموظفات دبي (دانات دبي) تعمل على إعداد خطط تطويرية للنسخ القادمة من العرس الجماعي تشمل سلسلة دورات إلكترونية متخصصة في فهم أنماط الشخصية، واقتصاديات الأسرة، وحل المشكلات، وغيرها من المواضيع المحورية التي سيتم تقديمها للزوجين لتساعدهما على تحقيق التوافق المطلوب في سبيل الوصول إلى أسرة سعيدة ومترابطة، كما يجري تصميم بطاقة امتياز دانات دبي، والتي ستخول كافة الأسر المستفيدة منها من الحصول على خصومات وعروض خاصة في العديد من المحلات والفنادق والعيادات، ورحلات الطيران، وغيرها من الجهات الحيوية التي يمكن أن تصنع فرقاً إيجابياً في اقتصاديات الأسر الناشئة.

نسخة استثنائية

وأوضحت عبيد أنه نظراً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، فقد تقرر إطلاق نسخة استثنائية لـ«دانات دبي»، حيث تم استبدال الحفل في نسخته الخامسة بمراسيم توزيع مكرمة سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، في قاعة عود ميثاء بنادي زعبيل للسيدات في ظل إجراءات وقائية وتدابير احترازية لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد19»، الأمر الذي يعكس التلاحم والترابط بين القيادة والشعب في هذه الظروف الاستثنائية.

وقالت إنه حرصاً على سلامة جميع الحضور طلب لجنة العرس نتيجة فحص «كوفيد19» حديثة لا يزيد موعد استلامها على 48 ساعة للجنة المنظمة قبل الحضور، حيث تم قبول نتائج فحصي PCR و DPI من جميع الحاضرات اللاتي قدمن إلى مراسيم تسليم مكرمة «دانات دبي»، كما تم الالتزام بارتداء الكمامات خلال فترة المراسيم، وخصصت مقاعد للعرائس مع مراعاة مسافات التباعد الجسدي.

تفاصيل

ذكرت شيماء عبيد، أن كل عروس حصلت على صندوق فاخر يحوي على مكرمة مالية من سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، بالإضافة إلى بطاقة تهنئة، كما تم تصميم فستان زفاف بسيط خاص بكل عروس لتحتفظ به كذكرى، من تصميم مصممة الأزياء أحلام شاهين، بالإضافة إلى تجهيز زفة «دانات دبي» في رمز شريطي قام الفنان حسين الجسمي بأدائها. وقد تم تصميم عطر حصري بالمناسبة باسم (دانات) من دار العطور الإماراتية «أنفاس»، وتم تغليفها بورق اللؤلؤ الذي يرمز لاسم العرس الجماعي (دانات).

شروط التقدم لمنحة العرس الجماعي

› أن تكون من مواطني الدولة.

› أن يكون الزواج الأول لطالبة المنحة.

› أن تكون موظفة في حكومة دبي.

› استيفاء كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

الوثائق المطلوبة

› صورة عقد الزواج المصدقة.

› صورة بطاقة الهوية للزوجين.

› صورة خلاصة قيد الزوج مضافاً إليها الزوجة.

› صورة جواز السفر.

عرائس: الشيخة روضة لم تدخر جهداً في سبيل إسعاد فتيات الوطن

أعرب عدد من العرائس عن خالص شكرهن وتقديرهن لسمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، التي لم تدخر جهداً في سبيل إسعاد فتيات الوطن ودعمهن بما يكفل لهن حياة رغيدة ملؤها السعادة والخير.

وثمنت زينب العطار، ضابط تفتيش بجمارك دبي، استمرارية نهج الأعراس الجماعية حتى في ظل التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن هذا يدل على حرص سمو الشيخة روضة على تشجيع أبناء المجتمع. وأعربت شيرين محمود، مهندس أول بهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادتها بالمشاركة هذا العام في العرس الذي نظم برغم الجائحة الصحية التي يمر بالعالم مما يرسل رسالة أمل وتفاؤل للجميع بأن الحياة لن تتوقف.

وتقدمت شيماء محمد أحمد، مهندس أول قطاع التميز وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، بخالص التحايا لسمو الشيخة روضة لحرصها على أن تكون لها بصمة داعمة في بداية مشوار المئات من الأسر الجديدة.

وثمنت حصة أحمد عبيد آل علي، تنفيذي بالقيادة العامة لشرطة دبي، حرص سمو الشيخة روضةعلى إدخال الفرح والسرور في نفوس جميع العرائس. وأكدت سمر الزرعوني، طبيبة في هيئة صحة دبي، أن كل فتاة تحلم بـ (ليلة العمر) منذ الصغر إلا أن الهدية الكريمة جبرت هذا النقص، وجسدت معاني العطاء.

وتقول خولة يوسف الحمادي، مهندس أمن شبكات، إنه في الإمارات لا مكان للمستحيل، حيث لم تقف الحياة مع ظهور هذه الجائحة، بل كانت سبباً في الحرص على تيسير حياة الشباب أكثر من أي وقت مضى، ولا يسعنا إلا شكر جهود اللجنة المنظمة لعرس «دانات دبي».

وعبرت شذى عبد السلام الهاجري، محلل رئيسي بهيئة الطرق والمواصلات، عن خالص الامتنان والشكر والتقدير لسمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، على حرصها على إدخال البهجة في نفوس المشاركات.

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