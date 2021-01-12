%80 إنجاز مشروع «استبدال مصابيح إنارة الطرق» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة ممثلة في مؤسسة الأشغال أنجزت العديد من المشاريع الجديدة استعداداً لموسم هطول الأمطار والتي شملت إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بالمناطق المنخفضة ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية العالية، بالإضافة لتنظيف الفتحات الجانبية لضمان تصريف المياه وعدم تراكمها على الطرق. وأضاف: سرعت فرق العمل تنفيذ مشروع استبدال مصابيح الإنارة التقليدية في مختلف شوارع الإمارة بمصابيح موفرة، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال العام الجاري، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80%.

مشاريع جديدة

وأفاد المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بأن مشروع استبدال مصابيح الإنارة في طرق الإمارة بمصابيح موفرة أكثر كفاءة يساهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 60%، وتقليل النفقات السنوية للصيانة، ورفع مستوى السلامة المرورية أمام حركة قائدي المركبات.

وقال: يستهدف المشروع استبدال 14235 مصباحاً كهربائياً تقليدياً من مختلف شوارع رأس الخيمة، والتي يبلغ استهلاكها من الطاقة 5700 كيلووات في الساعة، حيث يعد هذا النوع الجديد من مصابيح الإنارة الموفرة صديقاً للبيئة ويطابق معايير الاستدامة العالمية.

تطبيقات

وأشار إلى أن فرق العمل أنجزت أكثر من 80% من مشروع استبدال الإنارة التقليدية إلى إنارة حديثة موفرة للطاقة، ومن المقرر إنجاز المشروع بنسبة 100% خلال العام الجاري، بالإضافة لإنجاز مشروع تطوير واستبدال أنظمة الإشارات المرورية.

صيانة الطرق

وأوضح أن فرق العمل في المؤسسة نفذت العديد من مشاريع صيانة الطرق وحماية جوانب الطرق من الانهيارات الجانبية نتيجة للعوامل الطبيعية وجريان مياه الأمطار على تلك الطرق، حيث تم استخدام 14 ألف طن من مادة الأسفلت لمعالجة أكثر من 900 موقع في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة لإعادة تخطيط 500 كيلومتر طولي لشبكة الطرق في الإمارة.

وذكر أن المؤسسة أنهت استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار بإنجاز مشاريع إنشاء ورفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق رأس الخيمة قبل الموعد المحدد وفق الدراسات التي نفذتها المؤسسة عن مواقع تجمع المياه في آخر هطول مطري.

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