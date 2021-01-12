انتقال مركز سعادة المتعاملين بـ«إقامة أم القيوين» إلى منطقة الرملة 2

المصدر: أم القيوين - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن انتقال مركز سعادة المتعاملين لخدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة أم القيوين، إلى منطقة الرملة 2 بعد استيفاء مرحلة إنجاز المبنى وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية للبدء في استقبال المتعاملين وتقديم جميع خدمات الهيئة المتعلقة بالهوية والجنسية وجوازات السفر وخدمات الإقامة وشؤون الأجانب بدءاً من الأحد الماضي.

وفي إطار سعي الهيئة لتحسين تجربة المتعامل وزيادة معدلات الإنجاز، أعلنت الهيئة عن انتقال مركز سعادة المتعاملين من فرعه السابق بمركز شرطة فلج المعلا إلى «مركز الخدمات الحكومية»، حيث سيقدم المركز من مقره الجديد بفلج المعلا خدمات أذونات الدخول والإقامة بأنواعها.

وكان في استقبال المتعاملين العميد خالد يوسف محمد بن حضيبة، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، حيث رحب بالمتعاملين، واستمع إلى متطلباتهم وآرائهم والذين أبدوا مدى سعادتهم عن المبنى والخدمات المقدمة فيه.

وأكد بن حضيبة حرص الهيئة على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين والموظفين، وتنويع قنوات تقديمها وتبسيط إجراءات المعاملات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجازها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق السعادة للمتعاملين والموظفين.

وأضاف أن توفير مراكز خدمة للجمهور وتسهيل أمورهم يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في مجال خدمة المتعاملين.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة التميز في الأداء والارتقاء بجودة الخدمات بما يسهم في الارتقاء بكافة الخدمات.

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