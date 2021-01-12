مكتوم بن محمد: أولوية محمد بن راشد الاستثمار في الإنسان

المصدر: دبي - وام

تفقّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائـب حاكـم دبــي، صبـاح أمس مقــر الإدارة العامة للإقامـة وشؤون الأجانب في دبي، حيث اطلع سمـوه على سـير العمل في الإدارة وما تقوم بــه من جهـود في سبيـل تطـوير منظومة العمــل لديهـا بتبني أحدث التقنيـات بمـا يسهــم في تعــزيز الأداء والوصول إلى أعلى مستوياتـه وفــق أفضـل المعايير العالمية وبما يتناســب مع مكانة دبي الرائدة كمركز حيـوي لأنشطة المال والأعمال ومقصد سياحـي رئيـس في المنطقة.

مصدر فخر

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «التقيت اليوم (أمس) بفريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واطلعت على جهود الشباب في تطوير أعمالها، وسعيهم لتعزيز ريادة دبي في خدماتها المقدمة للمقيمين والزوّار.

دائماً ما يؤكد الشيخ محمد بن راشد، أن الاستثمار في الإنسان، هو الاستثمار الأهم، وشباب حكومة دبي مصدر فخر واعتزاز لها».

واستمع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة وعدد من مساعديه ومديري ورؤساء الأقسام في الإدارة، إلى شرح حول جهود التطوير المستمرة في الإدارة لاسيما في مجال التحول نحو البيئة الذكية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذا الشأن، فيما قدم عدد من الكوادر الوطنية الشابة لسمو نائب حاكم دبي عرضاً مفصلاً حول تلك الجهود وعمل ومهام أقسام الإدارة والمعايير التي يتم العمل بها من أجل ضمان أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والجوية.

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