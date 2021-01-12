«ناشيونال إنترست» تضيء على مسبار الأمل والمهام الفضائية في 2021

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أضاء تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية على المهام الفضائية المرتقبة في عام 2021، وعلى الرغم من جائحة كوفيد 19، لم تتوقف مسيرة استكشاف الفضاء في عام 2020 لتشمل العديد من الإنجازات البارزة بما في ذلك الرحلات الفضائية البشرية التجارية وإعادة عينات من كويكب إلى الأرض، وعلى النسق ذاته تتبدى هذه السنة لتكون مثيرة للاهتمام في هذا المجال الفلكي الكوني.

خلال التقرير، كتب الباحثان إيان ويتاكر، محاضر أول في الفيزياء بجامعة نوتنغهام ترينت، وزميله الباحث في علوم الفضاء جاريث دوريان، أن من بين المهام التي يجب ترقبها البعثة الإماراتية للمريخ في شهر فبراير المقبل، التي ستكون ضمن أسطول من المهام الروبوتية القادمة من الأرض تقودها عدة دول كالإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية.ويأتي مسبار الأمل كأول مهمة بين الكواكب في العالم العربي، ومن المقرر أن يصل إلى مدار المريخ في 9 فبراير، حيث سيمضي عامين في مراقبة طقس المريخ.

وسيصل «تيانوين 1» التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية في غضون أسبوعين بعد مهمة مسبار الأمل.

أما البعثة الأمريكية المتمثلة بمركبة «برسفيرنس» في 18 فبراير المقبل فتستهدف البحث عن كل ما هو مثير للاهتمام وإحضاره إلى أحد المختبرات الضخمة لدراستها.

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