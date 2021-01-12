«مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» يعقد اجتماعه الأول لهذا العام

المصدر: (أبوظبي - وام)

عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعه الأول للعام 2021 برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس.

ورفع رئيس وأعضاء المجلس أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة العام الميلادي الجديد، سائلين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار، وأن يرفع الوباء عن العالم أجمع في القريب العاجل ليكتمل رونق الحياة الطبيعية وتعود إلى البشرية سعادتها واستقرارها. وناقش المجلس المسائل المعروضة على جدول أعماله من الاستفسارات الشرعية الواردة من الجهات المختلفة وأصدر بشأنها الفتاوى الشرعية اللازمة.

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