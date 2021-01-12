منصور بن زايد يبحث العلاقات مع وزير الدفاع العراقي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس، في قصر الوطن، الفريق الركن جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

وبحث سموه مع وزير الدفاع العراقي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق الشقيقة، في المجالات كافة، بما يضمن الاستقرار الإقليمي، ويعود بالخير والتقدّم والأمان للدولتين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وفارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.

استقبال

كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه صباح أمس، وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بوزير الدفاع العراقي في بداية اللقاء.. وأكد حرص القيادة على تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق الشقيقة، وسعيها للارتقاء بالعمل المشترك في كافة المجالات، وخاصة في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، مثمناً الجهود المخلصة، والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، لتحقيق المصالح المشتركة. كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، جهود البلدين الصديقين في مكافحة الإرهاب، وسعي الحكومة العراقية لهزيمته والتصدي له، حيث استنكرت دولة الإمارات، الأعمال الإرهابية المتكررة، التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار العراق، كما تبادلا وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

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