محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع دول أفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية وفي مقدمتها جمهورية ليبيريا، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين وجميع شعوب أفريقيا.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، تناول العلاقات الثنائية والعمل على دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، ومستجدات جائحة «كوفيد19» في البلدين والعالم وإجراءات مواجهتها واحتواء آثارها.

وعبر جورج ويا، خلال الاتصال، عن تقديره لدعم دولة الإمارات للتنمية في بلاده، ودورها الإيجابي على الساحة الأفريقية بشكل عام.

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