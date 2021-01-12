«خيرية الشارقة» تتكفل بعلاج مسنة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية مساعدة لمريضة مسنة هجرها زوجها وغادر البلاد قبل 20 عاماً مساعدة شهرية منتظمة استطاعت من خلالها توفير احتياجاتها الرئيسة من المعيشة الآمنة.

حيث تقدمت الحالة بطلب مساعدة علاجية عن طريق إحدى فاعلات الخير ولم تتوان الجمعية من إجراء البحث الميداني والاجتماعي عن الحالة والتي تبين حجم معاناتها المعيشية، بخلاف الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه والذي يتطلب التدخل العاجل بتوفير العلاج من خلال الخضوع لعملية جراحية في الظهر وفقاً للتقارير الطبية. وعقب استيفاء كافة مراحل البحث الاجتماعي والميداني والتأكد من الأحقية بالمساعدة تم تقديم الملف إلى لجنة المساعدات التي أقرت بالتكفل بنفقات علاجها بالكامل، وعلى ضوء ذلك تمكنت هذه الحالة من الخضوع للعملية الجراحية، والتي تكللت بالنجاح .

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