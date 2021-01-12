1303 مؤسسات غذائية تم افتتاحها في دبي خلال 2020

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت بلدية دبي، أن عدد المؤسسات الغذائية الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2020 في الإمارة، بلغ 1303 مؤسسات، بمعدل 3.5 مؤسسات يومياً.

وقال سلطان الطاهر مدير التفتيش الغذائي في بلدية دبي لـ «البيان»: «بلغ إجمالي المؤسسات الغذائية في إمارة دبي نهاية العام المنصرم، 19 ألفاً و259 مؤسسة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل المجموع إلى 20 ألف مؤسسة، قبل معرض إكسبو الذي ينطلق أكتوبر المقبل.

وأوضح «أن إمارة دبي تتمتع بسمعة عالمية كبيرة وثقة كبيرة لدى المستثمرين، إلى جانب ثقة المستهلكين بالأجهزة الرقابية، لضمان صحة وسلامة الغذاء بالإمارة، حيث تتميز منظومة سلامة الأغذية في دبي، بأنها منظومة ذكية، جعلت الإمارة من أفضل مدن العالم في هذا المجال».

ونوه بأن العديد من المؤسسات العالمية، ترغب في افتتاح فروع لها في دبي، أو بدء مزاولة نشاطها الغذائي في الإمارة، وسبب هذا الاهتمام العالمي المتزايد في هذا المجال، يتمثل في الإجراءات والقوانين التي وفرت جميع التسهيلات لعملية التبادل التجاري، والثقة المتنامية بين القطاعات المختلفة والمستثمرين.

وكان عام 2020، شهد انتشار جائحة «كورونا» في مختلف دول العالم، واتخذت دبي إجراءات وقائية وتدابير احترازية، عززت مكانتها، كواحدة من أكثر مدن العالم أماناً وسلامة، وهو ما يؤكد التزامها بضمان صحة وسلامة سكانها وزوارها، والتي تأتي في مقدم أولوياتها.

كما قدمت حكومة دبي، دعماً للقطاعات الاقتصادية، من خلال حزم التحفيز الاقتصادي، لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، ونجحت في عودة الحياة الاقتصادية التدريجية، بتوجهات القيادة الرشيدة في استمرار الحياة، وتواصل الإنجازات بروح جديدة، وتفكير مختلف، وأسلوب عمل أكثر مرونة.

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