بلدية أبوظبي تنفذ أعمالاً تطويرية للطرق السريعة في البر الرئيسي

المصدر: أبوظبي - وام

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي أعمالاً تطويرية للطرق السريعة بمناطق متفرقة في البر الرئيسي (سويحان، وE30، وطريق الطف، والنوف، والسمحة، وربدان، والفلاح، وبني ياس، وشارع الشيخ زايد، وشارع الخليج العربي، والبطين، وعجبان، ورزين)، بتكلفة مالية تبلغ 118,400,000 درهم، بهدف الحفاظ على البنية التحتية، وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق العصرية التي تتمتع بها أبوظبي.

ويتضمن المشروع إنشاء طرق بطول 3,905 أمتار، تشمل إنشاء طريق بطول 850 متراً في منطقة سويحان لحارة التفاف على طريق E30، وإنشاء مدخل لمدينة الفلاح بطول 520 متراً، وإنشاء طريق لمزارع في رزين بطول 1,650 متراً، وكذلك إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة السمحة بطول 465 متراً، وإنشاء مدخل ومنفذ لمنطقة بني ياس بطول 420 متراً، بالإضافة إلى تركيب سياج معدني للمزارع في عجبان بطول 22,375 متراً.

لوحات إرشادية

كما يشهد المشروع تركيب لوحات إرشادية في أماكن متفرقة بالطرق السريعة، وتطوير أعمال التجميل الطبيعي لدوار المها في منطقة البطين، وكذلك تبديل كشافات أعمدة إنارة الطرق في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الخليج العربي من الإنارة العادية إلى إنارة موفرة للطاقة (LED)، بالإضافة إلى تركيب 123 بوابة إلكترونية في أماكن متفرقة بالبر الرئيسي، وتركيب لوحات إرشادية في طريق الطف.

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