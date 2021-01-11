«دستورية الوطني» تواصل مناقشة تطوير مهنة المحاماة

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة أحمد عبدالله الـشحي، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد الملا مقررة اللجنة، وكفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها الخاص بموضوع جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة، واطلعت على المخرجات التي توصلت إليها ضمن محاور سياسة وزارة العدل بشأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة بشأن تطوير معهد التدريب القضائي.

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