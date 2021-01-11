حقيقة فيديو التحذير من رسائل عبر واتساب تروج لبيع المخدرات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

علمت «البيان» أن الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل والذي يحذر فيه أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل عبر الواتساب لرقم من خارج الدولة لبيع المخدرات هو فيديو قديم ويعود إلى أكثر من عامين.

من جهة أخرى دعا اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أفراد الجمهور إلى عدم التجاوب مع أي رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج للسحر أو المخدرات أو غيرها من الأمور الخارجة عن القانون.

وشدد على ضرورة الاتصال على الرقم 901 للابلاغ عن أي حالات نصب أو احتيال أو تحريض على مخالفة القانون، مشيراً إلى أن الحسابات التي تروج لهذه المخالفات مرصودة ومراقبة من قبل الشرطة.

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