شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن أي مواقع تروج السحر أو المخدرات

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

دعا اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أفراد الجمهور إلى عدم التجاوب مع أي رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج للسحر أو المخدرات أو غيرها من الأمور الخارجة عن القانون.

وشدد على ضرورة الاتصال على الرقم 901 للابلاغ عن أي حالات نصب أو احتيال أو تحريض على مخالفة القانون، مشيراً إلى أن الحسابات التي تروج لهذه المخالفات مرصودة ومراقبة من قبل الشرطة.

وقال اللواء المنصوري لـ «البيان»: «إن شرطة دبي تتصدى لهذه الجرائم بكل السبل وتسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية لمكافحة مهربي ومروجي المخدرات»، لافتاً إلى أن منصة الجريمة الإلكترونية «eCrime» التابعة لشرطة دبي رصدت العديد من الحسابات التي تروج المخدرات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية، فيما حجبت العديد من الحسابات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن ظهور هذه الوسائل في الترويج يستدعي حرصاً مضاعفاً واهتماماً من قبل الأهالي بأبنائهم والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء والفراغ والفضول ومجرمي الإنترنت والغرباء الذين يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى.

وفي السياق ذاته علمت «البيان» أن الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل والذي يحذر فيه أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل عبر الواتساب لرقم من خارج الدولة لبيع المخدرات هو فيديو قديم ويعود إلى أكثر من عامين.

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