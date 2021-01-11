ما المراحل التي تتم داخل مراكز التطعيم في دبي؟

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

كشف حسام اللحام مسؤول التمريض في فريق التطعيم التابع لوزارة الصحة في مركز الاتحاد الصحي عن المراحل التي تتم داخل مراكز التطعيم، وهي 3 مراحل، تبدأ باستقبال المريض، وأخذ موافقته للحصول على اللقاح، والمرحلة الثانية هي مرحلة تقييم حالة المريض، والتعرف إلى الأمراض والأدوية التي يتناولها، ومن ثم يتم إعطاء اللقاح، وبعدها يطلب من العميل الاستراحة في صالة مخصصة لمدة تتراوح بين 15 -20 دقيقة، لمراقبة حالته، ويتم إشعار العميل بالأعراض التي قد تظهر لاحقاً، مثل الألم والاحمرار مكان الحقن، والصداع، وكلها أعراض خفيفة، تختفي بعد يوم أو يومين.

في اطار متصل أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن الجهات الصحية بالدولة، لم تسجل حدوث مضاعفات تذكر لأي فرد ممن تلقوا لقاح كوفيد 19.

وطمأن الجميع، مواطنين ومقيمين، أن اللقاح آمن تماماً بنسبة 100 %، وأنه من واجب كل أفراد المجتمع الذين ينطبق عليهم شروط أخذ اللقاح، المسارعة إلى الحصول عليه، من خلال المستشفيات والمراكز الصحية، والمجالس التي حددتها الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص في إمارات الدولة.

وذكر الرند، أن أعراض أخذ اللقاح، إن ظهرت، فهي أعراض بسيطة للغاية، لا تتعدى الاحمرار في موضع الإبرة، وألماً بسيطاً، وارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كافة بعد أخذ اللقاح، بما فيها لبس الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، أو تعقيمهما بالكحول، والتباعد الجسدي، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

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