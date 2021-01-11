انتهاء أعمال الصيانة الوقائية لشحذ السكك الحديدية لمترو دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

استكملت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع سيركو مشغل مترو وترام دبي، أخيراً، أعمال الصيانة الوقائية لشحذ السكك الحديدية للمترو، التي تتجاوز مجموع أطوالها الـ300 كم حيث تمتد على مساحات كبيرة في إمارة دبي.

ويُعتَبَرُ نظام الصيانة الوقائية المتّبع في السكك الحديدية لمترو دبي من أكثر الأنظمة تقدما حيث يتم استخدام ماكينة للشحذ متطورة تستخدم تقنيات لكاميرات فائقة التطوّر وتقنيات الليزر لمسح مقاطع السكك الحديدية بدقة عالية وتحديد نظام الصيانة المناسب، الذي يُؤَمِّنُ حركة سلسة للقطارات واستغلال العمر الافتراضي الأفضل للأصول.

وقد تبنّت إدارة صيانة القطارات نظام صيانة وقائية مصمم خصيصا ليتلاءم مع طبيعة تصميم شبكة مترو دبي مع الأخذ بنظر الاعتبار المناخ الخاص في الإمارة.

وبإتمام أعمال الصيانة الوقائية للسكك الحديدية لمترو في ديسمبر من العام 2020، حققت إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات التحول الكامل من الصيانة التقليدية السابقة، التي كانت مبنية على الصيانة التصحيحية، الى نظام الصيانة الوقائية، الذي يضمن تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للهيئة فيما يخص استدامة الأصول.

وقد أسهم تنفيذ هذا البرنامج كذلك في إكساب فريق الصيانة التابع لمؤسسة القطارات خبرات متخصصة في مجال صيانة السكك الحديدية مما يتيح تنفيذ برامج صيانة مماثلة على مستوى الدولة وخارجها، الأمر الذي سيعزز تحقيق رؤية الهيئة: الريادة العالمية في التنقل الآمن والمستدام.

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