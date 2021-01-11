توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وباردا ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطبا خلال الليل وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والثاني عند 02:11.

والجزر الأول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 06:06 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 08:09 والمد الثاني عند الساعة 22:08 والجزر الاول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 11 60 25

دبــي 25 06 65 20

الشارقة 24 06 60 20

عجمان 25 07 60 20

أم القيوين 25 07 60 20

رأس الخيمة 24 09 60 20

الفجيرة 23 13 50 25

العين 26 09 45 15

ليوا 25 09 95 30

الرويس 23 13 65 30

السلع 22 14 75 25

دلما 25 17 70 30

طنب الكبرى 25 17 75 25

طنب الصغرى 25 17 75 25

أبوموسى 25 17 75 25

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