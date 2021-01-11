عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين في مركز ند الحمر

المصدر: وام

استحدثت هيئة الصحة بدبي عيادة للإقلاع عن التدخين بمركز ند الحمر الصحي، ليرتفع العدد الكلي لهذه العيادات إلى ثلاث بعد عيادتي مركزي الطوار والبرشاء الصحيين.

وأكدت الدكتورة عائشة سلطان العلماء، مسؤولة وحدة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه العيادة التي ستعزز من جهود الهيئة في مجال مساعدة أفراد المجتمع للإقلاع عن التدخين وتفادي مخاطره السلبية على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام.

وأشارت إلى سهولة الاستفادة الخدمات التي تقدمها عيادات التدخين بالهيئة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال الموحد بالهيئة 800342 لأخذ موعد أو من خلال التحويل المباشر من الطبيب بمراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتة إلى أن عيادة الإقلاع عن التدخين بمركز الطوار الصحي تعمل مساء كل يوم أربعاء بمعدل أربع مرات شهرياً بينما تعمل كل من عيادتي البرشاء وند الحمر مرتين شهريا لكل منهما.

وأوضحت الدكتورة العلماء الخدمات التي تقدمها هذه العيادات من خلال باقة الإقلاع عن التدخين التي تجمع بين الوقاية والعلاج حيث تتضمن أربع زيارات استشارية للتقييم الشامل للوضع الصحي ووضع الخطة العلاجية بالتعاون مع الشخص المدخن وخدمات المتابعة للراغبين في الإقلاع عن التدخين والتي قد تستمر من 3 إلى 6 أشهر، وقد تتم إعادتها عند الحاجة لذلك حيث تتضمن الخطة وسائل وطرقاً علاجية نفسية وتدريبات وتمارين معينة تساعد في الإقلاع عن التدخين.

ووفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن التدخين يودي بحياة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً بينها نحو 7 ملايين حالة وفاة ناجمة عن تعاطي التبغ مباشرة، وما يناهز 1.2 مليون حالة منها عن تعرّض غير المدخنين لدخان التبغ غير المباشر.

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