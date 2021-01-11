الشيخة فاطمة: العلاقات الإماراتية السعودية تستند إلى أسس تاريخية صلبة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

افتتحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، فعاليات المنتدى الافتراضي الأول بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي بدأ أمس ويختتم اليوم برعاية كريمة من سموها، تحت عنوان «أسرة آمنة مجتمع آمن»، بتنظيم الاتحاد النسائي العام، وبالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة السعودي، ومجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وبحضور لفيف من المختصين والإعلاميين.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال كلمة الافتتاح، التي ألقتها بالنيابة عن سموها، نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «يطيب لي أن أرحب بالحضور الكريم، وأن أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس شؤون الأسرة السعودي بالمملكة العربية السعودية، والقائمين على تنظيم أول منتدى افتراضي بين الدولتين الشقيقتين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، التي تستند إلى أسس تاريخية صلبة، تعززها الأخوة والصداقة ووحدة الرؤى.. وإننا على يقين تام بأن المبادرات المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تثمر دائماً عن استحداث أفضل المخرجات والحلول التي تسهم في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في وطنينا الغاليين، اللذين حباهما الله بقيادة حكيمة، لم تألُ جهداً في تعزيز مكانتهما إقليمياً ودولياً».

ثناء

وأضافت سموها: «كما يسرني أن أثني على جميع الجهود المبذولة من قبل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، النموذج الاستثنائي للتكامل والترابط، والمثال الجدير بالاحتذاء في التعاون المشترك، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير دفاع المملكة العربية السعودية».

وتابعت سموها: «إنني على ثقة تامة، بأن المشاركين في هذا المنتدى، سيقدمون خلاصة أفكارهم وأعمالهم وخبراتهم العلمية والمهنية، وسنشهد خلال اليومين معاً في المنتدى الافتراضي الأول، أفضل التجارب والممارسات في الدولتين، والتي تدعم ملف جودة الحياة.. تبادل الخبرات والتجارب، ونستخلص حزمة من المبادرات، لتحقيق السعادة والرخاء والرفاه للشعبين الشقيقين»، واختتمت سموها: «ندعو الله أن يكلل جهودكم المخلصة للارتقاء بالمنظومة الأسرية، في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة في الدولتين».

تلاحم

وأكدت الدكتورة هلا التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودي، أن المنتدى يعكس التلاحم القوي، ووحدة الهدف بين الأسرة السعودية والإماراتية، بدعم سخي من قيادة البلدين، لترسيخ وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي، من خلال تبادل الخبرات، بشأن أفضل الممارسات في مجال الاستقرار الأسري، مقدمة شكرها الجزيل للقيادة الرشيدة في المملكة، على دعمها المتواصل للأسرة.

وأشارت التويجري إلى أن مجلس شؤون الأسرة، والاتحاد النسائي العام، يشتركان سوياً في المستهدفات التي يسعيان إلى تحقيقها، بما يخدم الأسرة في البلدين، وقالت إن المجلس يهدف إلى إحداث نقلةً نوعية في مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي بالمملكة، يأخذ بهما إلى آفاق واسعة، من خلال عمل مؤسسي جاد، تكون مخرجاته تمكيناً ودعماً لكل فئات المجتمع، لبناء مجتمع حيوي، ينعم بالاستقرار والرفاه، متماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومحققاً لأهداف التنمية المستدامة.

ديمومة

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، إن إقامة منتدى «أسرة آمنة مجتمع آمن»، جاء مواكبةً لرؤية القيادة الرشيدة لدولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لترسيخ دعائم استقرار الأسرة، والمحافظة على ديمومتها، وإحداث دور إيجابي في حياة أفرادها.

وأكدت السويدي أن الاتحاد النسائي العام، بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة السعودي، ومجلس التنسيق السعودي الإماراتي، صاغ آفاقاً جديدة، من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، لابتكار أفكار ومبادرات، من شأنها تمهيد الطريق أمام أفراد الأسرة، لتمكينهم من أداء أدوارهم، ومساندتهم للتعاطي بإيجابية مع المتغيرات والتحديات الراهنة، متمنيةً أن تثمر فعاليات المنتدى، عن صنع فارق حقيقي في توطيد أواصر التلاحم الأسري، وتقوية النسيج الاجتماعي.

وافتتحت الدكتورة آمال الهبدان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الجلسة الحوارية الأولى، تحت عنوان «أسرتي مصدر سعادتي»، تحدث خلالها المقدم الدكتور محمد الحوسني رئيس قسم متابعة القضايا في إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن موضوع «القناعات والسلوكيات»، كما تحدث محمد مبغور الناشري مدير عام الإرشاد الأسري وفض النزاعات، بجمعية المودة للتنمية الأسرية، عن التوافق الزوجي.

فيما افتتحت حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، الجلسة الحوارية الثانية، التي ناقشت «الثقافة الأسرية وصناعة التغيير»، بمشاركة الدكتورة سهام الصويغ مدير ومؤسس مركز مساندة لاستشارات الطفل والأسرة، فيما تحدثت الأستاذة موزة الشحي مدير إدارة الإرشاء الأسري في إدارة مراكز التنمية الأسرية، عن إدارة الضغوط الأسرية، في ظل الظروف الحالية.

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