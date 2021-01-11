محمّد بن راشد يكتب للأطفال

المصدر: د. عارف الشيخ

نعَم سيِّــــدي يا منَـــار الشُعَــل

كتـــابُك للطِفــل نبْــــعُ الأمَــلْ

تُعلمُّ أنت الصغيـــرَ الصُعُـودْ

فلَـن يتهَــيَّبَ يومـــًا «زُحَــــلْ»

كِتــابُك لِلــنشءِ لَحْــنٌ أصِيـــلْ

يُشنّـفُ أذنـــًا يُقِـــرُّ المُقَــــــل

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هي الخمسُ، خمسُون في أصلها

عـُــروجـــــًا تخيَّلتَـــــه يا أجَــــلّ

«مُحمّــدُ» يــا مَن إليــــه انتهَــى

سُرَى القوم عُشّـاق أهلِ الفِعَـل

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تُصَـــادق أنتَ أسُــودَ الشَّـــرى

ومَن صــادقَ الأسْـــدَ يُدعى بَطل

مِن الخيْــل أُلْــهِمتَ هَــــذا الإبَا

ومِن سـُمِّ أفعــًى صنعتَ العسَـــلْ

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تعلَّـــمتَ كيف احتمـــــالُ الأذى

وقـد نـمتَ معْ عقـــربٍ لا وَجَــل

وكَهفـُك كم كان رَجْعَ الصَــــدَى

ِلفـلســفــةٍ عــاش فيـــها الأُوَلْ

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هِيَ الأمّ تمْلأُ هَـــــذا الوجُــــودْ

بدِفء الحنانِ وسِحــْــرِ القُــبَــل

و«راشـــدُ» أنعِمْ به والِـــــــدًا

تعلّمتَ منهُ اختصــارَ الجُمَـــــلْ

تحَـــدَّى الصِعــــابَ بإصْـــراره

وأنتَ تحَـــــدَّيت زهْوَ الـــــدُّوَل

فعِش للصّغيـــر وعِش للكبيـــــرْ

وأنت ابتســـامَــةُ فجْــــرٍ أطَــلّ

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