«خيرية الشارقة»: مساعدات لـ 1000 أسرة في 2020

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال العام 2020 مساعدات شهرية لـ 1000 أسرة متعففة بقيمة إجمالية بلغت 17.2 مليون درهم، وذلك وفقاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتنفيذاً للسياسة التي أقرها مجلس إدارة الجمعية بما يوفر لمستحقي المساعدات الحياة الكريمة.

وأوضح عبدالله بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أن الجمعية تعوّل على تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، وتضم بين سجلاتها عدداً كبيراً من حالات الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات غير المستفيدين من مساعدات التضامن الاجتماعي، حيث توفر الجمعية لهذه الحالات مساعدات نقدية بمثابة رواتب شهرية بما يمكنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة يتم صرفها وفقاً للآلية المتبعة التي تحددها لجنة المساعدات وتسلم لمستحقيها عبر الحسابات البنكية.

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