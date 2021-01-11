سعود بن صقر: نهضة عُمان تسير بخطى واثقة

المصدر: دبي ـ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، هيثم بن طارق سلطان عُمان والشعب العُماني الشقيق بمناسبة ذكرى عيد الجلوس.

وقال سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «نبارك لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان وإلى الشعب العُماني الشقيق بمناسبة ذكرى عيد الجلوس.. نهضة عُمان المباركة والمتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق تسير بخطى واثقة نحو مزيد من التنمية والنماء والرفعة لعُمان وشعبها الكريم.. تمنياتنا لجلالته بدوام الصحة والعافية وللسلطنة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز