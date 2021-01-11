شرطة دبي تطبّق «دبلوم الابتكار والمواهب» سنوياً

المصدر: دبي - البيان

وجّه معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بتطبيق برنامج «دبلوم الابتكار والمواهب» لمنتسبي شرطة دبي من الإدارات العامة ومراكز الشرطة بشكل سنوي، وذلك بهدف تأهيل منتسبي القوة في مختلف المجالات الشرطية، والخروج بمشاريع ومبادرات نوعية ومُبتكرة تُساهم في تطوير منظومة العمل. جاء ذلك في حفل تخريج أول دفعة من برنامج «دبلوم الابتكار والمواهب» التي تضم 35 منتسباً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والذي نظمه مجلس الابتكار في شرطة دبي بفندق «me Dubai by melia hotel»، بحضور اللواء كامل بطي السويدي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والعميد حمودة بالسويدا العامري مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، والعميد عبدالله خادم بن سرور رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة بر دبي، وعدد من الضباط. واعتمد الفريق المري في فعاليات الحفل 3 مشروعات ابتكرها خريجو برنامج «دبلوم الابتكار والمواهب» وذلك بعد الاطلاع عليها ومناقشة أهدافها، وتتمثل في مشروع طائرة المهام الخاصة، ومشروع خاص بخدمات الطوارئ وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى مشروع متعقب التفتيش الذكي.

وأكد الفريق المري أهمية مخرجات دبلوم الابتكار والمواهب في ترسيخ مفهوم الابتكار على مستوى موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، ونقل المعرفة لهم إلى جانب الخروج بابتكارات ومبادرات تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع والابتكار في الموارد.

وأضاف: «إن دبلوم الابتكار والمواهب يأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى جعل شرطة دبي أولى المؤسسات التي تتبنى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل الدولة في طليعة دول العالم في مجال الابتكار، إضافة إلى مواكبة مسيرة التنمية والتطور التي تسعى إليها الدولة لتعزيز ريادتها لتصبح من أفضل دول العالم بحلول مئوية الاتحاد عام 2071».

إبداع وابتكار

وأشار الفريق المري إلى حرص شرطة دبي على دفع حركة الإبداع والابتكار في العمل، وتوفير استراتيجية للإبداع الشرطي تهتم بتطوير وتحسين مستوى الأداء المؤسسي وربطه بالأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة، وتقديم خدمات ذات مواصفات عالمية تتسم بالسرعة والدقة والمهنية وترتقي إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

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