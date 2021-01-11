«طرق دبي» تبحث احتياجات الموردين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوماً مفتوحاً «افتراضياً» للموردين، وذلك من منطلق حرص الهيئة على التواصل الفعال، مع شريحة قطاع الأعمال، لتحديد احتياجاتهم، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات حكومة دبي، بالعمل على تسهيل وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال في دبي، خاصة أن هذه اللقاءات، يتم من خلالها عرض للخطط والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية في مجالات الطرق والنقل الجماعي في إمارة دبي.

وقال سعيد المري مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «إن هذه اللقاءات تُسهم بشكل ملموس وإيجابي في تحقيق أعلى الإنجازات التي لا تتحقق إلا بتضافر الجهود الجماعية، والاستماع إلى الآراء والمقترحات المتنوعة، والتحديات التي تواجه تعزيز العلاقات مع الموردين، بوصفهم رافداً رئيساً في مسيرة التنمية بالهيئة». وأضاف: «إن اللقاء بدأ باستعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة 2020 – 2024، ومشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية، ودور الموردين في الدعم اللوجيستي لهذه المشاريع».

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