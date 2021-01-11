«كهرباء دبي» تطلق الدفعة 5 لـ«إعداد القادة الطلائع»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدفعة الـ 5 من برنامج إعداد القادة الطلائع بمشاركة 30 موظفاً من الهيئة. وسيخضع المنتسبون لبرنامج تدريبي لمدة عام كامل، يتضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التعليمية المتخصصة الافتراضية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى برنامج التوجيه التطويري.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبنى الهيئة استراتيجية رائدة لإعداد الشباب المواطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، ليكونوا الجيل القادم من الخبراء والقادة في مجالات البحوث والتطوير واستشراف المستقبل، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية».

رؤية

وأضاف: «تلتزم الهيئة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعداد قيادات إماراتية تواكب المتغيرات المتسارعة ومختلف التحديات والفرص العالمية. ونعمل على تنمية وتطوير المواهب الوطنية وتدريب موظفي الهيئة من المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية حتى يكونوا على اطلاع بأحدث التطورات والتقنيات في مجالات عملهم، إضافة إلى توفير وظائف نوعية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يحقق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم».

وتابع: «نعتز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومختلف الجهات الوطنية لتحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة لتسلم مهام المسؤولية في مختلف الوظائف، بما يعزّز الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي الذي يعتبر نقلة نوعية في عمل الجهات الحكومية. ومنذ إطلاق الهيئة برنامج إعداد القادة الطلائع عام 2007، تم تخريج 102 منتسب إلى البرنامج. وستواصل الهيئة جهودها الحثيثة لصقل مهارات موظفيها وتطوير معارفهم في مجالات عدة أهمها القيادة والتميز».

نهج

وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الكلية تتبنى نهجاً متطوراً ورؤية استشرافية في تقديم كل السبل والممكنات لإعداد القادة وتأهيل الكوادر الوطنية بما يواكب تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالقدرات البشرية لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات الآن وفي المستقبل. وتوظف الكلية كل إمكاناتها وكوادرها وخبراتها لخدمة هذا الهدف من أجل إعداد جيل جديد من القادة والمبتكرين في كل المجالات».

وأضاف: «سعداء بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي أحد شركائنا الاستراتيجيين على مدار سنوات، ونتطلع إلى تقديم خبرتنا الواسعة في رفد موظفي الهيئة بمختلف الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للعب دور أكبر في دعم قطاع الكهرباء والمياه في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج إعداد القادة الطلائع. كما نتطلع إلى المضي قدماً في المزيد من التعاون في هذا الشأن مع الهيئة ومختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التعاون المشترك والوصول إلى نتائج جيدة تضمن ريادة الدولة وتعزيز تنافسيتها في كل المجالات».

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