103 آلاف معاملة أنجزتها بلدية الفجيرة خلال 2020

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة لـ«البيان» أن عام 2020 كان حافلاً بالتحديات والإنجازات التي عكست توحد الجهود والطاقات البشرية لمواجهة أي تحدٍ للاستمرارية نحو الأفضل، وبين أن من أحد عوامل نجاح البلدية إنجاز 103257 معاملة في 2020، منها 89317 معاملة تم تقديمها عن طريق الموقع الإلكتروني، و3004 معاملات تم تقديمها عن طريق التطبيقات الذكية، و8072 معاملة تم تقديمها عن طريق «كاونترات» تقديم الخدمات، و331 معاملة تم تقديمها عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، و2751 معاملة تم تقديمها عن طريق نوافذ تقديم الخدمة السريعة «الدريشة».

تقنية المعلومات

وأشارت حنان موسى إبراهيم رئيس مركز إسعاد المتعاملين ببلدية الفجيرة إلى أن البلدية تمتلك بنية تحتية في مجال تقنية المعلومات المتقدمة لتمكين الموظفين من أداء مهام عملهم بتمكن، حيث وفرت عبر قنوات تقديم الخدمات حوالي 332 خدمة في عام 2020 وذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث رفعت البلدية خدماتها لتسجل زيادة بحوالي 18% مقارنة مع العام الماضي الذي قدمت خلاله حوالي 281 خدمة، لافتةً بأن إجمالي هذه الخدمات تقدم عبر منافذ الخدمة بواقع 316 خدمة عبر «كاونترات» تقديم الخدمة، إلى جانب 218 خدمة عبر الموقع الإلكتروني و114 خدمة عبر التطبيقات الذكية.

إحصائيات

وأوضحت أن عدد المتعاملين المسجلين في برنامج تسجيل المتعاملين CRM بلغ حوالي 63998 متعاملاً منهم 84575 من فئة الأفراد، ومن جانب الشركات سجلت حوالي 13597 شركة في البرنامج، وأما الجهات الحكومية فبلغت قرابة 467 جهة مسجلة، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى المنجزة خلال العام 2020 في برنامج الشكاوى «فزعة» 1830 شكوى، وسجل مركز الاتصال 58298 مكالمة واردة، في حين بلغ عدد مرات تحميل التطبيقات الذكية من خلال تطبيقي «سمارت فجيرة» و«رخصتي» 11160 تحميلاً.

41 ألف حملة

ومن جانب آخر حرصت فرق التفتيش والرقابة في البلدية على تكثيف جهودهم خلال أزمة كورونا من خلال مراقبة الأسواق للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لكبح انتشار الفيروس، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث نفذت البلدية حوالي 41600 حملة تفتيشية على مدار عام 2020، على جميع الأسواق من محلات وصالونات رجالية ونسائية في إمارة الفجيرة.

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