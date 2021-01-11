سيف بن زايد يناقش تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية، عن بعد.

وناقش سموه مع الأعضاء، عدداً من المواضيع المتعلقة بالمبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة، في الحرص على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وسبل تعزيز التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والشركاء، في سبيل تعزيز الجهود الوقائية، لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.

حضر الاجتماع، عبر تقنيات الاتصال عن بعد، كافة أعضاء مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية، من كبار الضباط والقادة العاميّن للشرطة بالدولة.

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