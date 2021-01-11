«الإسعاف» وجامعة دبي تتبادلان الخدمات التدريبية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع جامعة دبي تهدف إلى تعاون الطرفين في تبادل المنافع وخاصة في الخدمات التدريبية والمختبرات لدعم عمليات التطوير وريادة الأعمال والتعاون المشترك في مجال التعليم والابتكار واستشراف المستقبل إضافة إلى مجال الدراسات والبحوث.

وقع المذكرة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والتعاون المشترك في تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات المجتمعية المشتركة وإعداد الدراسات الاستشرافية في مجال مستقبل الطب الطارئ بالتعاون مع مركز الدراسات المستقبلية، كما نصت المذكرة التزام الطرفين تطبيق الخطط والممارسات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة استمرار الأعمال.

ترحيب

وأعرب خليفة بن دراي عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة دبي لافتاً إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ترحب بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع سواء حكومية أو خاصة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية دبي 2021 لافتاً إلى أن جامعة دبي من المؤسسات التعليمية العريقة التي تقوم بدور حيوي في نشر العلم والمعرفة وإبراز الوجه الحضاري لإمارة دبي.

وقال الدكتور عيسى البستكي إن جامعة دبي تحرص على تطوير العلاقات الأكاديمية والبحثية مع القطاعين العام والخاص خدمة لأهداف الدولة الاستراتيجية ولا سيما في ما يتعلق بالإبداع والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والبحوث المتعلقة بإدارة واستشراف المستقبل واستمرار الأعمال.

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