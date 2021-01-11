«صحة دبي»: لا أعراض جانبية لدى متلقّي لقاح «كورونا»

أحد المراجعين خلال تلقيه التطعيم بمركز أب تاون مردف دبي | تصوير: غلام كاركر، وزافير ويلسون، وإبراهيم صادق

دبي ـ عماد عبد الحميد

أكدت هيئة الصحة في دبي أنها لم ترصد أي أعراض جانبية لمتلقي لقاح «كورونا» منذ بداية حملتها الواسعة والمجانية للتطعيم ضد «كوفيد 19» بلقاح «فايزر- بايونتيك» حتى يوم أمس، مشيرة إلى أهم المحددات الطبية التي جعلتها تختار لقاح «فايزر- بايونتيك».ورصدت جولة ميدانية قامت بها «البيان» أمس على عدد من المراكز الصحية التي يتوفر فيها اللقاح، إقبالاً كثيفاً من الفئات المستهدفة.

وأوضحت الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في الهيئة، رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد 19» في لقاء مع تلفزيون دبي، أن المحددات التي جعلت هيئة الصحة بدبي تختار لقاح «فايزر- بايونتيك» هي أنها كانت تتابع عن كثب موضوع لقاحات الشركات المتعددة وقررت أخذ أول لقاح يتم اعتماده من الجهات الصحية لكونه لقاحاً معتمداً ونتائجه العلمية منشورة ومعتمدة من الجهات الصحية العالمية، مطمئنة الجمهور بأن اللقاح آمن وفعال.

وقالت الدكتورة فريدة إن اللقاح متوفر أمام جميع المواطنين في الدولة ممن هم فوق 18 عاماً، ولجميع حملة الإقامات الصادرة من إمارة دبي.

إلى ذلك واصلت هيئة الصحة في دبي حملتها الواسعة والمجانية للتطعيم ضد «كوفيد 19» بلقاح «فايزر- بايونتيك»، مع توافر اللقاح حالياً في 7 مراكز صحية تنتشر في أنحاء الإمارة. وأوضحت الدكتورة فريدة الخاجة أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المستهدفين من التطعيم على المراكز الصحية، ما دعا إلى إضافة مركز الصفا الصحي إلى المراكز المحددة من قبل، وهي: مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

وأفادت بأن خطة التطعيم التي وضعتها الهيئة، تمت صياغتها بشكل مرن، يسمح بإضافة مراكز أخرى للقاح «فايزر- بايونتيك»، لتلبية المتطلبات المتنامية والإقبال المتزايد المتوقع على التطعيم.

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