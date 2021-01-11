المركز العربي للدراسات الجينية يحدّث موقعه الإلكتروني

أعلن المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، عن تحديث موقعه الإلكتروني، حيث يقدم الموقع المحدث لمحة سريعة عن هيكل وأنشطة المركز، ويوفر للمستخدمين تصميماً حديثاً وبنية تصفح بسيطة كما يتميز بسهولة الاستخدام.

كما يتضمن الموقع المحدث الدليل المفتوح لعلم الوراثة في قاعدة بيانات الأمراض الجينية عند العرب، وقد تم تحسين وظائف البحث الخاصة بقاعدة البيانات ما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول للمعلومة.

وتعد قاعدة بيانات الأمراض الجينية عند العرب مصدراً قيماً لكل من الأطباء والباحثين في علم الأمراض الوراثية. وقد صرح د. محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية أن الموقع الجديد يعكس جهودنا لتوفير وصول جميع المستخدمين إلى البيانات الجينية. ومن جانبه أشاد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية بالموقع المحدث. (دبي - البيان)

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