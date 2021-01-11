شرطة أم القيوين تطلق تطبيق «ساعد» لتخطيط الحوادث البسيطة

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين إطلاق تطبيق «ساعد» لتخطيط الحوادث البسيطة، بدءاً من الغد، ويأتي ذلك ضمن سعي القيادة مع الشركاء الاستراتيجيين في تطوير الخدمات الذكية التي من شأنها المساهمة في سرعة الاستجابة وتسهيل حركة المرور.

وأوضح العقيد خالد علي بوعصيبة، مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة أم القيوين، أن إطلاق تطبيق «ساعد» جاء تسهيلاً على الجمهور وكافة مستخدمي الطريق في تخطيط الحوادث المرورية البسيطة.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم رمل الرئيس، التنفيذي لشركة ساعد، أهمية الخدمة المبتكرة التي يقدمها تطبيق ساعد، في أنه سيساهم في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت، بالإضافة إلى أنه قناة جديدة تضاف لقنوات تقديم الخدمة ما يعزز جودة الحياة؛ تحقيقاً لرؤية الحكومة الرشيدة. (أم القيوين - البيان)

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