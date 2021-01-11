شرطة أم القيوين تطلق تطبيق «ساعد» لتخطيط الحوادث البسيطة
أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين إطلاق تطبيق «ساعد» لتخطيط الحوادث البسيطة، بدءاً من الغد، ويأتي ذلك ضمن سعي القيادة مع الشركاء الاستراتيجيين في تطوير الخدمات الذكية التي من شأنها المساهمة في سرعة الاستجابة وتسهيل حركة المرور.
وأوضح العقيد خالد علي بوعصيبة، مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة أم القيوين، أن إطلاق تطبيق «ساعد» جاء تسهيلاً على الجمهور وكافة مستخدمي الطريق في تخطيط الحوادث المرورية البسيطة.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم رمل الرئيس، التنفيذي لشركة ساعد، أهمية الخدمة المبتكرة التي يقدمها تطبيق ساعد، في أنه سيساهم في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت، بالإضافة إلى أنه قناة جديدة تضاف لقنوات تقديم الخدمة ما يعزز جودة الحياة؛ تحقيقاً لرؤية الحكومة الرشيدة. (أم القيوين - البيان)
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