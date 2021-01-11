«أبوظبي للزراعة» تنظم عملية تداول أغذية «كوشر» للجالية اليهودية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن قيامها بتنظيم عملية تداول أغذية (كوشر) المتوافقة مع الشريعة اليهودية في منافذ البيع ومنشآت تقديم الأغذية في إمارة أبوظبي، وذلك في أعقاب معاهدة السلام التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل وما نتج عنها من اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، بالإضافة إلى التعاميم الصادرة بشأن توفير وتقديم الأغذية المخصصة للجالية اليهودية (كوشر) في المنشآت الفندقية.

وستعمل الهيئة على التأكد من حصول المنشآت الغذائية ووحدات الإنتاج على الشهادات والتصاريح والاعتمادات اللازمة لإنتاج أغذية كوشر، سواء من قبل وكالة الإمارات لإصدار شهادات كوشر، والتي أسست مسبقاً هذا العام لهذا الغرض، أو من الجهات الأخرى المعتمدة.

وستحرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت ووحدات الإنتاج بالمتطلبات والاشتراطات التنظيمية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وإلى جانب دورها الرقابي في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة الغذائية لمنتجات أغذية كوشر، ستتابع الهيئة مدى الالتزام بتوافر علامة كوشر المعتمدة على المنتجات الغذائية المقدمة والتي تشير إلى أن الطعام متوافق مع متطلبات العلامة، وتخصيص مناطق عرض محددة في منافذ البيع مع الإشارة إليها بلوحات استدلالية.

وأكدت د. مريم حارب السويدي – المدير التنفيذي لقطاع الرقابة، أهمية تنظيم تداول أغذية الجالية اليهودية في الإمارة وعلى مستوى الدولة والعمل على تسهيل توفيرها لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين من الجالية اليهودية والتي باتت مطلباً بالتزامن مع اتفاقية السلام المبرمة مؤخراً، مشيرة إلى ورود عدد من طلبات إنتاج وتوفير أغذية كوشر في الإمارة من قبل عدد من المتعاملين، وتعاملت الهيئة فوراً معها بتسهيل جميع الإجراءات لتوفير تلك الأغذية في الإمارة.

وفي إطار الحرص على إيضاح الاشتراطات والمتطلبات كافة المتعلقة بإنتاج وتداول أغذية كوشر في إمارة أبوظبي وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح، قامت الهيئة بإعداد دليل إرشادي يحتوي على كافة التفاصيل التنظيمية والاشتراطات الصحية للمنشآت التي تتداول أغذية كوشر، وكذلك المتطلبات والشروط اللازم توافرها في منتجات كوشر ومنافذ البيع ووحدات الإنتاج، بالإضافة للشروط الخاصة بالاستيراد.

آلية موحدة

نوهت الدكتورة مريم السويدي إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية كافة على مستوى الدولة لوضع آلية موحدة لتنظيم عملية تداول أغذية كوشر، مؤكدة حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدائم على ضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية في الإمارة بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع، وكذلك مواكبة التطورات والأحداث تماشياً مع رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي في ترسيخ قيم التسامح وتأمين بيئة مناسبة لجميع المقيمين والزوار باختلاف جنسياتهم ودياناتهم. الجدير بالذكر أن أغذية كوشر يتم إعدادها طبقاً لمجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بالديانة اليهودية.

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