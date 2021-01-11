إنقاذ طفل ابتلع 13 قطعة مغناطيسية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أنقذ أطباء مستشفى ميديكلينيك أبوظبي، طفلاً يبلغ من العمر 15 شهراً، بعد إصابته بنوبات من القيء غير المبرر، تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة السينية لمنطقة البطن، وجود 13 جسماً غريباً، حددتها الأم على أنها مغانط تنتمي إلى ألعاب أخته الكبيرة.

عملية طارئة

وأجرى الدكتور عادل الجنيبي، استشاري جراحة الأطفال، عملية جراحية طارئة للطفل في نفس المساء، وأشار إلى أنه خلال الجراحة، تم العثور على مجموعة تسعة ثقوب بين حلقات الأمعاء، والتي تم ترميمها بنجاح، من خلال تقنية محدودة التدخل الجراحي، بعد استخراج جميع قطع المغناطيس، وأضاف أنه لحسن الحظ، تمكنا من استعادة وظيفة الأمعاء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى استئصال، ما قد يؤثر في حياة الطفل في المستقبل.

رعاية

وبعد الجراحة، تم وضع الطفل في وحدة العناية المركزة لبضعة أيام، حتى تعافى جيداً، وتم التصريح له بمغادرة المستشفى بحالة جيدة، بعد 10 أيام، وفي موعد المراجعة، أكد الدكتور الجنيبي، عدم وجود أي اضطرابات جراحية، وأن الطفل قد استأنف نشاطه الطبيعي.

وأكد أهمية تجنيب الأطفال القطع المعدنية والقطع الصغيرة، لإمكانية ابتلاعها من قبل الأطفال، وفي حال الشك في ابتلاع الطفل لأي شيء، فإن التصرف بسرعة، واتباع الإجراءات الصحيحة في مثل هذه الحالات الطارئة، أمر مهم للحد من الأضرار، وتجنب المضاعفات الخطيرة جداً، التي يمكن أن تهدد حياة الطفل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز