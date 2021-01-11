يداً بيد نتعافى.. الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة لقاح

المصدر: أبوظبي- وام

تلقى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» «كوفيد 19»، الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد. كما تلقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الجرعة الأولى للقاح «كوفيد-19» ودونت معاليها عبر وسمي #اخترت_التطعيم و#يداً_بيد_نتعافى: «الحملة الوطنية لتلقي لقاح كوفيد19: تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع بحيث يكون اللقاح اختياري وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين».

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19»، أعلنت الوزارة عن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح تم تقديمها، ليبلغ المجموع 1086568 جرعة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.

خط الدفاع الأول

كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول، والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خصوصاً الكبار منهم وأصحاب الأمراض المزمنة. وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوفير لقاح «كوفيد- 19» لأكثر من 50% من سكان الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، أعلنت الوزارة عن تقديم 66219 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ معدل توزيع اللقاح 10.99 جرعات لكل 100 شخص. وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح «كوفيد 19»، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، بحيث يكون اللقاح اختيارياً، وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

أولوية قصوى

وأكدت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ بداية الأزمة أن صحة الإنسان أولوية أولى، واليوم ومع الدخول لمرحلة التخطيط إلى التعافي وتوفر اللقاح في مختلف إمارات الدولة تحث الوزارة جميع أفراد المجتمع على ضرورة أخذ اللقاح لصحة وسلامة المجتمع وحمايته من الأمراض والأوبئة.

فحوصات

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 171951 فحصاً جديداً في الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 2876 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 230578 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 708 حالات.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2454 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 206114 حالة.

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