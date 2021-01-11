خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزّون رئيس إندونيسيا في ضحايا تحطّم طائرة الركاب

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب شمال العاصمة «جاكرتا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس جوكو ويدودو.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «تعازينا إلى إندونيسيا قيادة وشعباً في ضحايا الطائرة المنكوبة.. وصادق مواساتنا إلى أسرهم وذويهم وتمنياتنا أن يحفظ الله هذا البلد الصديق من كل سوء مؤكدين تضامننا ووقوفنا معه في هذا المصاب».

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