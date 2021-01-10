«خيرية الشارقة» تقدم مساعدات شهرية بـ17.2 مليون درهم في 2020

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال العام 2020 مساعدات شهرية لـ 1000 أسرة متعففة بقيمة إجمالية بلغت 17.2 مليون درهم، وذلك وفقاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتنفيذاً للسياسة التي أقرها مجلس إدارة الجمعية بما يوفر لمستحقي المساعدات الحياة الكريمة.

وأوضح عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أن الجمعية تعوّل على تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، وتضم بين سجلاتها عدداً كبيراً من حالات الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات غير المستفيدين من مساعدات التضامن الاجتماعي، حيث توفر الجمعية لهذه الحالات مساعدات نقدية بمثابة رواتب شهرية بما يمكنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة يتم صرفها وفقاً للآلية المتبعة التي تحددها لجنة المساعدات وتسلم لمستحقيها عبر الحسابات البنكية.

وتوجه بن هندي بالشكر الجزيل للمتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء.. داعياً إلى مزيد من المساندة والمساهمة في إنجاح مختلف برامج الجمعية التي تؤكد في المقام الأول على الترابط والتكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع.

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