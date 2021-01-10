كهرباء الشارقة تنفذ 15 محطة توزيع خلال 2020

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن إضافة 15 محطة توزيع جديدة للشبكة بإمارة الشارقة، خلال عام 2020، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات، وتوصيل الكهرباء للتوسعات والمناطق التطويرية الجديدة.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن «المحطات الجديدة ستعمل على تلبية الاحتياجات، وتوصيل الخدمات للمناطق والمشروعات التطويرية الجديدة، وتتضمن خطة الهيئة، تنفيذ 19 محطة توزيع جديدة جهد 33 كيلو فولت، في مختلف مناطق إمارة الشارقة، بالإضافة إلى دخول محطة الجادة جهد 132، إلى الخدمة خلال الفترة القادمة».

وأكد أن «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تعمل على تنفيذ المشروعات التي تعزز من جودة الحياة لسكان الإمارة، والمساهمة في تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة، تعزز القدرة التنافسية لإمارة الشارقة في مختلف المجالات».

وأشار إلى أن الهيئة بدأت في اتخاذ إجراءات لتطوير الخدمات، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، بإشراف من الكوادر البشرية المواطنة.

وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي أن «محطات التوزيع التي تم إضافتها للشبكة خلال عام 2020، تضمنت 3 محطات جهد 132 كيلو فولت، تشمل محطات واسط وتلال والطي، وعدد 12 محطة توزيع فرعية جهد 33 /11 كيلو فولت».

متابعة

وأكدت أن «المتابعة المستمرة من الفرق الفنية لتنفيذ المشروعات، تضمن تطبيق أفضل المواصفات البيئية والجودة، وأعلى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ وتشغيل المحطات، وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً، كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع، وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز قدرات المحطات، لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء».

وأضافت أن: «خطة الهيئة تتضمن الاستمرار في متابعة التوسعات، وتنفيذ المشروعات الحيوية، ومحطات التوزيع اللازمة لتغذية هذه التوسعات بالكهرباء، وكذلك تعمل على تطوير المحطات في المناطق القديمة، وإضافة محطات جديدة في المناطق التي زادت كثافتها السكانية، ويتم ذلك عن طريق الدراسات المستمرة لوضع الشبكات، وتحديد الاحتياجات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز