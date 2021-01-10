طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام ورطب ليلاً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتكون شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والثاني عند 01:11 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.

وأشار إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 21:24 والمد الثاني عند الساعة 08:09 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:16 والجزر الثاني عند الساعة 03:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 24 10 65 15

دبــي 25 13 60 20

الشارقة 26 08 60 15

عجمان 25 10 65 20

أم القيوين 24 08 60 20

رأس الخيمة 25 07 65 25

الفجيرة 23 13 50 30

العين 24 09 50 15

ليوا 23 09 65 15

الرويس 23 13 65 30

السلع 22 14 75 25

دلما 24 18 70 30

طنب الكبرى 23 18 75 25

طنب الصغرى 23 18 75 25

أبو موسى 23 18 75 25

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