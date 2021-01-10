المري: أكاديمية شرطة دبي رائدة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن أكاديمية شرطة دبي، أصبحت صرحاً أمنياً وعلمياً تضاهي أعرق الأكاديميات الشرطية على مستوى المنطقة والعالم، وهي الرافد العلمي والتدريبي للقيادة العامة لشرطة دبي، وتعمل على توفير وتقديم الموارد والدعم اللازم لتمكين الإدارات الرئيسية من تحقيق الأهداف المرجوة، وتخريج كوكبة متميزة من طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ليواصلوا مسيرة العمل مع زملائهم، كما أنها تسهم في تأهيل الكوادر البشرية، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتطوير منظومة العمل في القيادة، إذ تسخر كل إمكانياتها المادية والمعنوية لتدريب المورد البشري لتحفيز الابتكار والإبداع في العمل.

جاء ذلك خلال تفقده أكاديمية شرطة دبي ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم سيف السويدي عميد الأكاديمية، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.

نتائج المؤشرات

واطلع الفريق عبدالله خليفة المري على استراتيجية الربط الاستراتيجي لأكاديمية شرطة دبي المرتبط برؤية وخطة دبي 2021، بالإضافة إلى نتائج المؤشرات الرئيسية للأكاديمية، ومنها مؤشر نسبة الطلبة المتفوقين الذين حققوا معدلات قياسية خلال فترة زمنية، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2019 مقارنة بعام 2018، بينما حقق مؤشر الأبحاث العلمية التي تم نشرها خلال فترة زمنية محددة 100% في عام 2019، وكان المستهدف 100%، كما حقق المؤشر النتيجة نفسها في عام 2018.

كما اطلع على أهم الممكنات التي ساهمت في تحقيق أهداف أكاديمية شرطة دبي في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المُطبقة والأنظمة العالمية.

واستمع الفريق عبدالله المري إلى شرح حول المشاريع والبرامج الريادية في أكاديمية شرطة دبي مثل الدبلوم المهني في مجال المتفجرات الذي تم إطلاقه في العام الماضي، ونظام التراكيز للطلبة المرشحين، وحصول 73% من مدربي الأكاديمية على الترخيص الدولي SQWA، واعتماد أكاديمية شرطة دبي في التصنيف العالمي QS للجامعات، والمستند الذكي الفائز بجائزة الأفكار الأمريكية 2016.

غينيس

تمكنت أكاديمية شرطة دبي من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال جائزة أكبر عدد من التشكيلات المتتالية عن طريق مجموعة واحدة من الطائرات المسيّرة، وجائزة أكبر لوحة مغناطيسية شكلت التحية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وغيرها من الإنجازات الأخرى. كما قامت الأكاديمية بتنفيذ 6518 ساعة دراسية في برنامج البكالوريوس في العام الماضي، و3763 ساعة دراسية في برنامج الدراسات العليا، وتنفيذ 570 ساعة تدريبية، ونشر 12 بحثاً علمياً متخصصاً.

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