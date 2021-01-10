10 ملايين زيارة لبوابة وزارة العدل في 2020

المصدر: دبي- البيان

بلغ عدد زوار البوابة القانونية الإلكترونية لوزارة العدل خلال عام 2020 نحو عشرة ملايين مستخدم من مختلف دول العالم، كما شهدت البوابة التي تعد منصة قضائية متكاملة تسجيل 29 ألف مستخدم جديد من دول مختلفة أبرزها بحسب ترتيب نسبة الاستخدام بعد الإمارات العربية المتحدة: الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والصين والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعكس البوابة بما تقدمه من محتوى قانوني متميز حرص الوزارة على تحقيق رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة وتميز الأجهزة القضائية بكل مكوناتها، والوصول إلى المراكز الأولى عالميًا خاصة في مؤشر سيادة القانون.

وتضم البوابة مجموعة واسعة من البيانات القانونية الإماراتية ما يجعل منها بنكاً للمعلومات للراغبين في الحصول على مثل هذه المواد، والدارسين والباحثين والمعنيين بالشأن القانوني، وتقدم البوابة للمستخدمين التشريعات الإماراتية منذ عام 1971، وجميع أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها وحتى الوقت الراهن، علاوة على مجموعة كبيرة من المسائل القانونية.

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