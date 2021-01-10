عملية إخلاء طبي لمصابين في صحراء ليوا والعقة

المصدر: أبوظبي - وام

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة أبوظبي، أول من أمس، مهمة إخلاء طبي لمصاب مواطن في صحراء ليوا «تل مرعب»، التابعة لإمارة أبوظبي. كما نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة الفجيرة ، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب مواطن في منطقة العقة، التابعة لإمارة الفجيرة.

وتلقى المركز بلاغاً من غرفة عمليات شرطة أبوظبي، يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في منطقة رملية في صحراء ليوا، وتعرض شخص لإصابة بليغة، يصعب الوصول إليه عن طريق سيارات الإسعاف الأرضي.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة، من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب ونقله إلى مستشفى مدينة زايد، لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس «كورونا».

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