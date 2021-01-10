تكريم عدد من المتميزين في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمقر القيادة، كلاً من الرائد سعيد خلفان، رئيس قسم الخدمات المساندة بمكتب نائب القائد العام، والرائد حسن الحوسني، والنقيب سلطان الشامسي، والملازم سعيد النقبي، والرقيب أول حسن الحداد بشرطة الشارقة، وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة في الارتقاء ببيئة العمل، وجعلها بيئة جاذبة تسعد العاملين في المبنى الرئيس للقيادة.

وأكد اللواء الشامسي أن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تكريم موظفيها المبدعين، وتحفيزهم على بذل المزيد من العطاء، مثنياً على الجهود المبذولة من جانب المكرّمين، وإسهامهم في جعل بيئة العمل بيئة محفزة وإيجابية، يستطيع الموظف من خلالها القيام بواجباته على أكمل وجه، وتقديم أفضل ما لديه من مهارات وخبرات تصب في مصلحة القيادة، مشيراً إلى أهمية توفير كل الاحتياجات والمتطلبات التي ترفع من نسبة رضا وسعادة الموظفين، الأمر الذي ينعكس بالتالي على جودة العمل، وسعادة المتعاملين.

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