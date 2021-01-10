أكاديمية أبوظبي القضائية تنظم دورة «بدائل العقوبات المقيدة للحرية»

المصدر: أبوظببي ــ البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، دورة «بدائل العقوبات المقيدة للحرية» بمشاركة 34 من السادة قضاة المحاكم الجزائية ووكلاء النيابة في أبوظبي وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة نهاية عام 2015 بين دائرة القضاء في أبوظبي والمدرسة الفرنسية، والتي تضمنت عقد شراكة بين الطرفين في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية.

وأوضحت الأكاديمية؛ أن الدورة التي تم تقديمها عن بعد عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية؛ تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز