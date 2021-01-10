تحذيرات من مخاطر استخدام وسائل التدفئة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

حذر العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بإمارة الفجيرة، الجمهور من مخاطر سوء استخدام وسائل التدفئة المختلفة في الشتاء سواء الكهربائية أو الطبيعية منها في داخل المنزل والنزهات ورحلات البر، وأخذ الحيطة أثناء استخدام هذه الوسائل باتباع وسائل وإرشادات السلامة منعاً لحدوث حرائق تهدد الأرواح والممتلكات، وجاءت التحذيرات تزامناً مع موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال هذه الأيام التي دفعت الناس إلى كثرة استخدام أجهزة التدفئة.

وطالب الطنيجي بضرورة الحذر عند استخدام الدفايات في المنازل، بوضع الدفاية في مكان آمن بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال، والتأكد من إطفاء الدفاية والسخان عند الخروج من الغرفة أو المنزل، وتجنب استخدام دفايات الغاز في الأماكن المغلقة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة من في المنزل، إلى جانب الحرص على تركيب المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية، والتأكد على ضرورة توفير طفايات الحريق لاستخدامها عند الضرورة لمواجهة الحرائق الصغيرة في بدايتها، الأمر الذي يمكن أن يؤمن الأرواح و الممتلكات من خسائر بالغة.

وأكد الطنيجي مساعي إدارة الدفاع المدني بإمارة الفجيرة الدائمة وحرصها على نشر وتنمية ثقافة الوقاية والسلامة من خلال حملات التوعية بتعريف الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرضون لها والخطوات الواجب اتباعها لحماية أنفسهم والآخرين في خطوة لتعزيز السلامة والوقاية من أخطار الحرائق.

وشدد الطنيجي على أهمية تركيب كواشف للدخان عبر برنامج «حصنتك»، تفادياً لوقوع حوادث الحريق، وهو المستجيب الذكي للإنذار المبكر بالحرائق، حيث يعمل على توفير أعلى مستويات السلامة، مما يؤدي إلى التقليل من مخاطر الحرائق والوصول بمجتمع الإمارات ليكون أكثر أماناً وسلامة.

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