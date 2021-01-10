علي الشعالي: كتاب "عالمي الصغير" شرف كبير لنا إنتاج هذه الرائعة الفكرية

المصدر: دبي ـ البيان

مشروع تم اشتغاله بأيدٍ إماراتية بالكامل، تلك ميزة مهمة تضاف إلى ثراء وقيمة كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجديد، «عالمي الصغير»، حيث نالت دار الهدهد للنشر والتوزيع، شرف إنتاج السلسلة الجديدة، والتي تتضمن 5 قصص كتبت بلغة عربية فصيحة، ومثلها باللغة الإنجليزية، إذ بين علي الشعالي، مدير ومؤسس دار الهدهد للنشر والتوزيع، أنها ستكون متوافرة في كافة المكتبات الكبيرة داخل الدولة، وأن حجم كل قصة يتراوح ما بين 300 و400 كلمة.

وأكد الشعالي لـ«البيان»، أن كافة نصوص الكتاب تم العمل عليها تحت إشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال: «القصص المختارة في الكتاب تدور في بيئات صحراوية وأخرى تضم الخيول وتجري أحداثها على الشاطئ، كما تتضمن بعضها عناصر طبيعية أخرى، الأمر الذي خلص إلى إنتاج قصص ثرية في معلوماتها وحكاياتها وكتبت بطريقة شيقة، وبلغة رشيقة تتناسب وأعمار الصغار». وأفاد الشعالي، بأنه تم العمل على كافة الجوانب اللغوية والتربوية والفنية، للكتاب، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وقال: «كان تعاوناً مثمراً، كوننا نعمل جميعاً في ذات المجال، وبلا شك، فإن منح دار نشر إماراتية هذه المهمة، إنما هو تعبير عن الثقة بالناشر الإماراتي وقدرته على إنتاج أعمال تليق بمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمستوى تميز شخصيته القيادية والثقافية، وهذا بلا شك شرف لنا».

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