حميد النعيمي يعيد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان

المصدر: عجمان - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وجاء إصدار هذا المرسوم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم /‏‏‏‏4/‏‏‏‏ لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /‏‏‏‏2/‏‏‏‏ لسنة 2016 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي وبناء على ما عرضه سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

عضوية

ويضم المجلس في عضويته كلاً من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائباً لرئيس المجلس والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان والشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان النعيمي القائد العام لشرطة عجمان.

كما يضم المجلس في عضويته عبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ومدير عام دائرة البلدية والتخطيط ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ومدير عام دائرة المالية ومدير عام دائرة التنمية السياحية ومدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ومدير عام هيئة النقل ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومدير عام دائرة عجمان الرقمية.

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