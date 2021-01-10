«خليفة لنخيل التمر» تصدر كتاباً جديداً

المصدر: أبوظبي ـ وام

أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتاباً جديداً بعنوان «أمراض وآفات نخيل التمر»، وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

ويأتي هذا الكتاب وهو للأستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير الأمراض والآفات الزراعية ضمن سلسلة من الإصدارات العلمية للجائزة التي حرصت الأمانة العامة من خلالها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها.

وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي ونشر المعرفة العلمية المتخصصة التي غدت جزءاً من مصادر المعلومات الأساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي والاستفادة من مختلف الخبرات للارتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن هذا الكتاب يتضمن معلومات وتوجيهات علمية وتقنية وتوصيات تفيد المشتغلين بزراعة أشجار النخيل وخاصة المزارعين ومتخصصي وقاية النبات والمكافحة والمرشدين الزراعيين، لافتاً إلى أن مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور تعتبر من العمليات المهمة التي يلجأ إليها المزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر لما تسببه من أضرار وخسائر.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من مكافحة الأمراض والآفات هو تقليل أعدادها دون المستوى الذي تسبب عنده أضراراً اقتصادية من حيث الكم والنوع.

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